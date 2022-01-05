Чрезвычайное положение введено во всем Казахстане - СМИ

СМИ сообщают, что чрезвычайное положение введено на всей территории Казахстана.

Источник: Tengrinews.kz

Детали: Казахстанское интернет-издание в своем телеграм-канале отмечает, что эту новость соообщил гостелеканал "Хабар 24".

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Ранее чрезвычайное положение было введено в отдельных областях и городах.

Также соообщается, что у некоторых казахстанцев вновь появился мобильный интернет.

Напомним: В Казахстане продолжаются массовые протесты после скачка цен на сжиженный газ. Власти применили к протестующим силу, в стране был ограничен доступ к интернету.

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Преемник Назарбаева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении заявил, что возглавил Совет безопасности страны, и пообещал жесткие действия против "бандитствующих элементов".