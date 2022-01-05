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В столице Казахстана – чрезвычайное положение, в Алматы – стреляли

Среда, 5 января 2022, 15:38
Протесты в Казахстане. Фото AFP via Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане.

Источник: местная служба Радио Свобода Радио Азаттык, видеообращение Токаева, НЕХТА

Детали: Режим ЧП начинается с 16 часов 5 января и продлится до 19 января. На этот период в столице вводится комендатура во главе с начальником департамента полиции столицы Ержаном Саденовым.

Режим ЧП ограничивает в правах граждан и дает широкие полномочия коменданту. В городе могут устанавливать ограничение на свободу передвижения, устраивать проверки документов и личный досмотр, ограничивать въезд в город и выезд из него.

Также режим ЧП предполагает запрет на мирные собрания, забастовки и прочее.

Ранее чрезвычайное положение до 19 января ввели в городе Алматы, Мангистауской и Алматинской областях.

5 января в отдельных регионах Казахстана продолжаются антиправительственные демонстрации. Серьезная ситуация в Алматы, где тысячи протестующих заняли акимат (администрацию – ред). Здание горит, в нем выбиты окна и двери.

В городе также горят здания алматинского управления комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры и офис партии "Нур Отан".

Сообщается, что неизвестные захватили брошенное военными огнестрельное оружие и открыли стрельбу возле администрации Алматы.

Огонь открыли и силовики, которые находятся в здании бывшей президентской резиденции.

Репортеры сообщают о раненых.

По словам Токаева, в ходе столкновений с протестующими погибли сотрудники правоохранительных органов.

Президент Казахстана заявил, что теперь против демонстрантов будут действовать "максимально жестко".

По данным НЕХТА, "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Во многих городах с перебоями также работает мобильная связь.

Несколько общенациональных телеканалов прекратили вещание.

Предыстория:

  • Со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые недовольства начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.
  • После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ.
  • В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого роста стоимости горючего провели ночь на вторник на центральных площадях.
  • 4 января в Алматы полиция задержала около полторы сотни человек на двух акциях протеста против роста цен на автогаз.
  • Утром 5 января правительство Казахстана отправили в отставку.
  • Столкновения продолжаются, в Алматы люди захватили акимат (администрацию).

Темы: Казахстанмитинги
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