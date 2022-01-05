Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В столице Казахстана – чрезвычайное положение, в Алматы – стреляли

Среда, 5 января 2022, 14:38
В столице Казахстана – чрезвычайное положение, в Алматы – стреляли
Протесты в Казахстане. Фото AFP via Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане.

Источник: местная служба Радио Свобода Радио Азаттык, видеообращение Токаева, НЕХТА

Детали: Режим ЧП начинается с 16 часов 5 января и продлится до 19 января. На этот период в столице вводится комендатура во главе с начальником департамента полиции столицы Ержаном Саденовым.

Реклама:

Режим ЧП ограничивает в правах граждан и дает широкие полномочия коменданту. В городе могут устанавливать ограничение на свободу передвижения, устраивать проверки документов и личный досмотр, ограничивать въезд в город и выезд из него.

Также режим ЧП предполагает запрет на мирные собрания, забастовки и прочее.

Ранее чрезвычайное положение до 19 января ввели в городе Алматы, Мангистауской и Алматинской областях.

ВИДЕО ДНЯ

5 января в отдельных регионах Казахстана продолжаются антиправительственные демонстрации. Серьезная ситуация в Алматы, где тысячи протестующих заняли акимат (администрацию – ред). Здание горит, в нем выбиты окна и двери.

В городе также горят здания алматинского управления комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры и офис партии "Нур Отан".

Сообщается, что неизвестные захватили брошенное военными огнестрельное оружие и открыли стрельбу возле администрации Алматы.

Огонь открыли и силовики, которые находятся в здании бывшей президентской резиденции.

Репортеры сообщают о раненых.

По словам Токаева, в ходе столкновений с протестующими погибли сотрудники правоохранительных органов.

Президент Казахстана заявил, что теперь против демонстрантов будут действовать "максимально жестко".

По данным НЕХТА, "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Во многих городах с перебоями также работает мобильная связь.

Несколько общенациональных телеканалов прекратили вещание.

Предыстория:

  • Со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые недовольства начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.
  • После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ.
  • В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого роста стоимости горючего провели ночь на вторник на центральных площадях.
  • 4 января в Алматы полиция задержала около полторы сотни человек на двух акциях протеста против роста цен на автогаз.
  • Утром 5 января правительство Казахстана отправили в отставку.
  • Столкновения продолжаются, в Алматы люди захватили акимат (администрацию).

Темы: Казахстанмитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Казахстан
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
Сайт российского телеканала пропаганды "Царьград" заблокировали в Казахстане
Казахстанцев агитируют в российскую армию с помощью интернет-рекламы − Reuters
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: