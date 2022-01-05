В столице Казахстана – чрезвычайное положение, в Алматы – стреляли
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане.
Источник: местная служба Радио Свобода Радио Азаттык, видеообращение Токаева, НЕХТА
Детали: Режим ЧП начинается с 16 часов 5 января и продлится до 19 января. На этот период в столице вводится комендатура во главе с начальником департамента полиции столицы Ержаном Саденовым.
Режим ЧП ограничивает в правах граждан и дает широкие полномочия коменданту. В городе могут устанавливать ограничение на свободу передвижения, устраивать проверки документов и личный досмотр, ограничивать въезд в город и выезд из него.
Также режим ЧП предполагает запрет на мирные собрания, забастовки и прочее.
Ранее чрезвычайное положение до 19 января ввели в городе Алматы, Мангистауской и Алматинской областях.
5 января в отдельных регионах Казахстана продолжаются антиправительственные демонстрации. Серьезная ситуация в Алматы, где тысячи протестующих заняли акимат (администрацию – ред). Здание горит, в нем выбиты окна и двери.
В городе также горят здания алматинского управления комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры и офис партии "Нур Отан".
Сообщается, что неизвестные захватили брошенное военными огнестрельное оружие и открыли стрельбу возле администрации Алматы.
Огонь открыли и силовики, которые находятся в здании бывшей президентской резиденции.
Репортеры сообщают о раненых.
По словам Токаева, в ходе столкновений с протестующими погибли сотрудники правоохранительных органов.
Президент Казахстана заявил, что теперь против демонстрантов будут действовать "максимально жестко".
По данным НЕХТА, "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Во многих городах с перебоями также работает мобильная связь.
Несколько общенациональных телеканалов прекратили вещание.
Предыстория:
- Со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые недовольства начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.
- После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ.
- В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого роста стоимости горючего провели ночь на вторник на центральных площадях.
- 4 января в Алматы полиция задержала около полторы сотни человек на двух акциях протеста против роста цен на автогаз.
- Утром 5 января правительство Казахстана отправили в отставку.
- Столкновения продолжаются, в Алматы люди захватили акимат (администрацию).