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Politico: Полсотни участников событий 6 января баллотируются на должности в США

Четверг, 6 января 2022, 00:40
ФОТО: GETTY IMAGES

В США баллотируются на выборные должности по меньшей мере 57 человек, сыгравших роль в событиях 6 января — собравшись у лестницы Капитолия, штурмовав сам Капитолий или посетив митинг Save America, предшествовавший беспорядкам.

Источник: Politico по результатам обзора отчетов о делах Министерства юстиции, публикаций в социальных сетях, сообщений в новостях и интервью с участниками событий

Детали: Politico пишет, что вместо того чтобы лишить права на государственную службу, события 6 января "послужили политическим плацдармом для десятков республиканцев, которые в этом году будут участвовать в выборах на федеральные, государственные и местные должности".

Как сообщается, только в прошлом году 11 протестующих были избраны на должности от законодательного органа штата в городской совет и в школьный совет.

В этом году более двух десятков баллотируются в Конгресс, законодательное собрание штата или на должности исполнительной власти, включая по крайней мере двух протестующих, фактически вошедших в Капитолий.

В частности, Джейсон Хоуленд, которого сфотографировали внутри Капитолия США 6 января, баллотируется в парламент штата Мичиган.

По меньшей мере, пятеро участников событий 6 января готовятся к губернаторской гонке, среди них Даг Мастриано, сенатор штата Пенсильвания и ведущий голос в национальном движении за дискредитацию результатов выборов 2020 года.

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По крайней мере, трем кандидатам в этом году выдвигаются обвинения, связанные с беспорядками 6 января.

Напомним:

  • 6 января 2021 года во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
  • Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Темы: США
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