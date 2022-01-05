Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Politico: Полсотни участников событий 6 января баллотируются на должности в США

Среда, 5 января 2022, 23:40
Politico: Полсотни участников событий 6 января баллотируются на должности в США
ФОТО: GETTY IMAGES

В США баллотируются на выборные должности по меньшей мере 57 человек, сыгравших роль в событиях 6 января — собравшись у лестницы Капитолия, штурмовав сам Капитолий или посетив митинг Save America, предшествовавший беспорядкам.

Источник: Politico по результатам обзора отчетов о делах Министерства юстиции, публикаций в социальных сетях, сообщений в новостях и интервью с участниками событий

Детали: Politico пишет, что вместо того чтобы лишить права на государственную службу, события 6 января "послужили политическим плацдармом для десятков республиканцев, которые в этом году будут участвовать в выборах на федеральные, государственные и местные должности".

Реклама:

Как сообщается, только в прошлом году 11 протестующих были избраны на должности от законодательного органа штата в городской совет и в школьный совет.

В этом году более двух десятков баллотируются в Конгресс, законодательное собрание штата или на должности исполнительной власти, включая по крайней мере двух протестующих, фактически вошедших в Капитолий.

В частности, Джейсон Хоуленд, которого сфотографировали внутри Капитолия США 6 января, баллотируется в парламент штата Мичиган.

ВИДЕО ДНЯ

По меньшей мере, пятеро участников событий 6 января готовятся к губернаторской гонке, среди них Даг Мастриано, сенатор штата Пенсильвания и ведущий голос в национальном движении за дискредитацию результатов выборов 2020 года.

Читайте также: Хаос ради Трампа: как фанаты президента США штурмовали Капитолий. LIVE

По крайней мере, трем кандидатам в этом году выдвигаются обвинения, связанные с беспорядками 6 января.

Напомним:

  • 6 января 2021 года во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
  • Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
Нуланд: Должны показать Путину, что мы готовы к длительному противостоянию
Директор ФБР: в США еще слишком много российских шпионов
Руководители Intel, Google и других компаний отправятся с Байденом во Вьетнам - Reuters
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: