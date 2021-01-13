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Захват Капитолия: ФБР открыло 160 дел

Среда, 13 января 2021, 02:23
Захват Капитолия: ФБР открыло 160 дел

Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующие данные озвучил председатель вашингтонского офиса ФБР.

Кроме того, бюро уже имеет в своем распоряжении около 100 тысяч видео и фото, которые могут быть использованы для расследования.

И.о. федерального прокурора Майкл Шервин сообщил, что в 70 делах уже объявлены обвинения. Он ожидает, что вскоре их количество возрастет до сотен.

Что предшествовало: Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы штатов и местных органов об угрозах насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных в январе в Вашингтоне и в столицах штатов.

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Украинская правда

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Темы: США
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