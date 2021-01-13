Захват Капитолия: ФБР открыло 160 дел
Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.
Источник: Reuters
Детали: Соответствующие данные озвучил председатель вашингтонского офиса ФБР.
Кроме того, бюро уже имеет в своем распоряжении около 100 тысяч видео и фото, которые могут быть использованы для расследования.
И.о. федерального прокурора Майкл Шервин сообщил, что в 70 делах уже объявлены обвинения. Он ожидает, что вскоре их количество возрастет до сотен.
Что предшествовало: Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы штатов и местных органов об угрозах насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных в январе в Вашингтоне и в столицах штатов.
Читайте также: Подсудимый Трамп: что ждет президента США после отставки
Напомним:
- 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
- Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
- Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдена.
- Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.
- Уже в среду демократы планируют провести голосование за импичмент президента.