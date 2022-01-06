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В мире — рекордные 2,5 миллиона заражений Covid

Четверг, 6 января 2022, 05:57
В мире — рекордные 2,5 миллиона заражений Covid
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 4 января в мире обнаружили рекордное количество - 2 548 556 – COVID-случаев.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 704 661 случай, во Франции – 332 252, в Британии – 194 747.

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Кроме того, в Италии – 189109 заражений, в Испании – 137180.

Украина, где 4 571 случай, на 44 месте в мире между Румынией и Замбией. В Европе Украина находится на 24 месте.

7 520 человек в мире умерли от вируса за сутки. По этому показателю (273 смерти) Украина на 7 месте в мире и 5 в Европе.

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Напомним: 4 января в Украине госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 366 человек, выздоровели 8 439 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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