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В Украине разрешили бустерную дозу всем желающим

Четверг, 6 января 2022, 12:11
В Украине разрешили бустерную дозу всем желающим

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.

Источник: Ляшко в Facebook

Детали: По словам Ляшко, желаемый период введения от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

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Предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

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Министр подчеркнул, что это должно усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса Омикрон.

Он добавил, что люди с ослабленным иммунитетом тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения – от 3 до 6 месяцев после дополнительной.

Напомним: За сутки 4 января в мире обнаружили рекордное количество – 2 548 556 – COVID-случаев.

Украинская правда
Темы: МинздравЛяшко Викторвакцинациякоронавирус
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