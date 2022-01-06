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Бустерная доза для украинцев: как и когда вакцинироваться

Четверг, 6 января 2022, 13:10
Бустерная доза для украинцев: как и когда вакцинироваться
фото: кгга

Бустерную дозу вакцины против COVID-19 будут вводить всем желающим в Украине уже с 8 января.

Источник: Минздрав и Минцифры в комментарии "Украинской правде"

Детали: В Министерстве здравоохранения сообщили, что будут прививать людей как обычно – можно записаться на конкретное время через сайт Helsi, так и отстояв живую очередь.

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Вакцинировать бустерной дозой начнут уже с 8 января.

Какой именно сертификат в "Дие" будет отображаться после бустерной дозы Pfizer или Moderna на привитых Coronavac - пока неизвестно. Как рассказали в Минцифре, информация появится позже.

Напомним: 6 января министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.

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Ольга Кириленко, Роман Петренко, УП
Темы: МинздраввакцинациякоронавирусМинцифры
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