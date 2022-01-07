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Санкции против "Северного потока-2" подорвут "объединенный фронт" с Европой – Госдеп

Пятница, 7 января 2022, 01:55
Санкции против Северного потока-2 подорвут объединенный фронт с Европой – Госдеп
фото: ODD ANDERSEN/AFP VIA GETTY IMAGES

Государственный департамент США заявил, что законопроект, который выдвинул сенатор-республиканец Тед Круз о введении санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", подорвет "объединенный фронт" с Европой в противодействии России.

Источник: представитель Госдепа Нед Прайс, цитирует Reuters

Прямая речь: "Наше беспокойство состоит в том, что в случае принятия закон только подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам нужно будет выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы Украине".

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Детали: В прошлом месяце Круз заключил соглашение с демократами о голосовании до 14 января по газопроводу Россия-Германия.

Прайс сказал, что администрация стремится работать с Конгрессом над мощным сдерживанием против российской агрессии в отношении Украины.

"К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является настоящей попыткой противостоять дальнейшей агрессии России или защитить Украину", – отметил представитель Госдепа.

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Что было раньше: Топ-демократы в Сенате США последовательно поддерживали санкции против российского газопровода "Северный поток-2", но сейчас готовы ослабить давление на президента Джо Байдена в связи с продолжающимися переговорами с Кремлем и могут не поддержать проект, который бы заставил его применить санкции.

Темы: Северный поток-2СШАсанкции
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