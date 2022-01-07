Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Выполнение требований РФ к НАТО уничтожит стратегию безопасности Швеции - чиновник

Пятница, 7 января 2022, 13:49

Cогласие НАТО на выполнение требований РФ, в том числе по ограничению своей деятельности в Европе, полностью подорвет стратегию безопасности Швеции.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил главный военный командующий Швецией Микаэль Байден.

"Предложения по новому порядку безопасности разрушат основы нашей структуры политики безопасности", - сказал он.

"Мы стремимся стать более сильной оборонной силой во всех категориях и развивать общую оборону. Но это зависит от развитого международного сотрудничества", - добавляет генерал.

Напомним, ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Стокгольм решительно исключает требование России о том, чтобы НАТО не принимало новых членов.

"Мы со шведской стороны категорически отвергаем все переговоры по существу европейского порядка безопасности. У нас должен быть мировой порядок, основанный на правилах, где у нас есть международное право, и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор по политике безопасности", - заявила Линде.

Темы: РосcияНАТОШвейцария
powered by lun.ua
Главное сегодня

Госсекретарь США рассказал, о чем Штаты готовы договариваться с РФ

Пожар в многоэтажке Нью-Йорка: 19 погибших, из них 9 детей

Генсек НАТО считает, что для достижения результата с РФ нужна серия встреч

Переговорщик от РФ в Женеве заявил, что НАТО "надо собирать манатки"

После праздников на границе со странами ЕС образовались очереди

обновленоВ Казахстане заявили о гибели 164 человек, но передумали

Все новости...
Росcия
Минобороны РФ показало переброску войск и вооружений в Казахстан
Подавлении протестов в Казахстане: Токаев поблагодарил Путина
В Казахстане силовикам разрешили стрелять по людям на поражение
Последние новости
05:45
Возле Станицы Луганской боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ
04:47
Рекорд в Ивано-Франковской области: почти 4,5 тысячи человек исполнили колядку
03:53
Россия заявляет, что переговоры со Штатами будут "сложными"
02:58
Госдеп сообщил детали первых переговоров США и России в Женеве
02:28
В Китае из-за землетрясения обрушилась часть Великой стены
01:38
Причиной пожара в Нью-Йорке с 19 погибшими стал неисправный обогреватель
00:31
Из-за обвала каньона в Бразилии количество жертв возросло до 10
00:02
Блинкен о Казахстане: приказ стрелять на поражение должен быть отменен
23:44
Госсекретарь США рассказал, о чем Штаты готовы договариваться с РФ
23:02
Пожар в многоэтажке Нью-Йорка: 19 погибших, из них 9 детей
Все новости...