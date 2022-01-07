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Страны НАТО согласовали позицию на переговоры с Россией

Пятница, 7 января 2022, 17:37
Страны НАТО согласовали позицию на переговоры с Россией
JOHN THYS/AFP VIA GETTY IMAGES

Главы внешнеполитических ведомств государств-членов НАТО на внеочередном видеозаседании 7 января согласились, что Альянс останется на жесткой позиции по вопросу своего расширения.

Как сообщает Европейская Правда, об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по завершении встречи.

Переговоры глав МИД государств-членов НАТО были организованы для того, чтобы обсудить позиции перед заседанием Совета Россия-НАТО, запланированным на среду. На этой встрече Москва планирует обсудить предложенный ею проект договора, предусматривающий распределение сфер влияния в Европе и отказ НАТО когда-либо принимать Украину в ряды этой организации и в целом остановить свое расширение на восток.

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По словам Йенса Столтенберга, встреча НАТО засвидетельствовала консенсус по поводу того, что требования РФ не могут быть выполнены.

"Все союзники дали четкий сигнал, что они не пойдут на уступки по ключевым принципам, одним из которых является право наций самим выбирать свой путь, в том числе для обеспечения своей безопасности", - пояснил он.

Генсек подчеркнул также, что Россия раньше сама подписывала документы, исключающие подобные требования с ее стороны.

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"Это (право Украины и других государств выбирать путь в НАТО) также является одним из принципов, под которыми подписалась Россия, в том числе в Хельсинкском заключительном акте", - добавил Столтенберг.

Не смотря на это, Альянс решил согласиться на предложение о диалоге с РФ по вопросам безопасности, и донести ей свою позицию по этому вопросу.

"Нет такого пути, который привел бы к уступкам Альянса в своих базовых принципах… Был четкий сигнал от всех союзников (о невозможности выполнить условия РФ). Но мы должны присоединиться к диалогу Россией", – пояснил генсек НАТО.

Как сообщалось, на следующей неделе НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии своих переговоров с РФ.

Подробный анализ предложенных Россией договоров читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

Темы: НАТОРосcия
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