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Блинкен обсудил с Кулебой потенциальные действия США и союзников в отношении РФ

Пятница, 7 января 2022, 19:02
Блинкен обсудил с Кулебой потенциальные действия США и союзников в отношении РФ
БЛИНКЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили потенциальный ответ США и союзников на наращивание военных сил РФ у границы Украины.

Источник: Госдеп США, Кулеба в Twitter

Детали: Как сообщили в Госдепе, в ходе телефонного разговора в пятницу Блинкен подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

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Дословно Госдеп: "Он обсудил потенциальный ответ США и союзников на наращивание российских войск вдоль границ Украины и будущие дипломатические контакты с Россией. Секретарь подчеркнул, что "без Украины не будет разговоров об Украине".

Больше деталей: В свою очередь, Кулеба сообщил, что Блинкен позвонил по итогам министерской встречи НАТО и "сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной".

"Мы подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня", - отметил министр.

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Что предшествовало: Главы внешнеполитических ведомств государств-членов НАТО на внеочередном видеозаседании 7 января согласились, что Альянс останется на жесткой позиции по вопросу своего расширения.

На следующей неделе НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии своих переговоров с РФ.

Украинская правда
Темы: СШАКулеба ДмитрийРосcия
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