Блинкен обсудил с Кулебой потенциальные действия США и союзников в отношении РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили потенциальный ответ США и союзников на наращивание военных сил РФ у границы Украины.
Источник: Госдеп США, Кулеба в Twitter
Детали: Как сообщили в Госдепе, в ходе телефонного разговора в пятницу Блинкен подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.
Дословно Госдеп: "Он обсудил потенциальный ответ США и союзников на наращивание российских войск вдоль границ Украины и будущие дипломатические контакты с Россией. Секретарь подчеркнул, что "без Украины не будет разговоров об Украине".
Больше деталей: В свою очередь, Кулеба сообщил, что Блинкен позвонил по итогам министерской встречи НАТО и "сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной".
"Мы подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня", - отметил министр.
Что предшествовало: Главы внешнеполитических ведомств государств-членов НАТО на внеочередном видеозаседании 7 января согласились, что Альянс останется на жесткой позиции по вопросу своего расширения.
На следующей неделе НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии своих переговоров с РФ.