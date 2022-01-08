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В мире – рекордные 2,7 млн случаев Covid в сутки

Суббота, 8 января 2022, 05:41
В мире – рекордные 2,7 млн случаев Covid в сутки
ФОТО: GETTY IMAGES

6 января в мире диагностировали 2 718 707 новых случаев заболевания коронавирусом, что является новым рекордом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Британии.

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В частности, в США зафиксировали более 849 тысяч, во Франции – более 328 тысяч и в Британии – более 178 тысяч новых инфицирований.

 

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Индия и Испания. Украина – на 35 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2 025), России (787), Индия (285).

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В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Британия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Франция, Британия, Испания.

За все время пандемии излечились от болезни 258 291 815 человек. В настоящее время насчитывается около 40 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 497 406 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 4 января в мире обнаружили рекордное количество - 2 548 556 – COVID-случаев.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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