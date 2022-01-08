Зеленский просит Сенат США поддержать санкции против "Северного потока-2"

Президент Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать законопроект о введении санкций по газопроводу "Северный поток-2".

Источник: Зеленский в Twitter

Дякую @SenSchumer і @SenTedCruz за згоду поставити на голосування зупинку російського «Північного потоку – 2». 🇺🇦 просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436: https://t.co/rnnYfGDagr — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2022

Детали: Президент поблагодарил сенаторов Чака Шумера (Демократическая партия) и Теда Круза (Республиканская партия) за согласие поставить на голосование "остановку российского "Северного потока – 2"".

Дословно: Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436.

Что предшествовало: Государственный департамент США заявил, что законопроект, который выдвинул сенатор-республиканец Тед Круз о введении санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", подорвет "объединенный фронт" с Европой в противодействии России.

6 января издание Politico сообщило, что топ-демократы в Сенате США последовательно поддерживали санкции против российского газопровода "Северный поток-2", но сейчас готовы ослабить давление на президента Джо Байдена в связи с продолжающимися переговорами с Кремлем и могут не поддержать проект, который бы заставил его применить санкции.