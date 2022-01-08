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Зеленский просит Сенат США поддержать санкции против "Северного потока-2"

Суббота, 8 января 2022, 12:12
Getty Images

Президент Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать законопроект о введении санкций по газопроводу "Северный поток-2".

Источник: Зеленский в Twitter

Детали: Президент поблагодарил сенаторов Чака Шумера (Демократическая партия) и Теда Круза (Республиканская партия) за согласие поставить на голосование "остановку российского "Северного потока – 2"".

Дословно: Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436.

Что предшествовало: Государственный департамент США заявил, что законопроект, который выдвинул сенатор-республиканец Тед Круз о введении санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", подорвет "объединенный фронт" с Европой в противодействии России.

6 января издание Politico сообщило, что топ-демократы в Сенате США последовательно поддерживали санкции против российского газопровода "Северный поток-2", но сейчас готовы ослабить давление на президента Джо Байдена в связи с продолжающимися переговорами с Кремлем и могут не поддержать проект, который бы заставил его применить санкции.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСШАсанкцииСеверный поток-2
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