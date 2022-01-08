Ученые обнаружили новую ковид-мутацию, которую назвали "Дельтакрон"

На Кипре ученые обнаружили новый штамм коронавируса, являющийся гибридом штамма "Дельта" и быстро распространяемого сейчас "Омикрона".

Источник: CNN Greece, Cyprus Mail

Детали: "Дельтакрон" уже идентифицировали на Кипре у 25 пациентов с ковидом, из них 11 попали в больницу, а 14 проходят лечение амбулаторно.

Доктор Леонтиос Кострикис, возглавляющий группу ученых лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, рассказал, что Deltacron имеет генетическое происхождение варианта Delta вместе с некоторыми мутациями Omicron.

Он констатировал, что наблюдается связь между заражением новым штаммом и потребностью в госпитализации.

Ученый отметил, что пока мало информации о находке, поэтому рано говорить о том, что именно эта мутация ковида станет доминирующей. Но ссылаясь на собственные наблюдения, Кострикис делает предварительный вывод – "Дельтакрон" может обладать способностью к быстрому распространению и вытеснению "Омикрона".

Ученый сообщил, что образцы "Дельтакрона" были переданы в базу данных GISAID (база геномов коронавируса), что сделает их доступными для мирового научного сообщества.

В то же время министр здравоохранения Кипра уточнил, что больше деталей об обнаруженном штамме будут обнародованы на пресс-конференции на следующей неделе.

Напомним:

Со второй половины января и в феврале в Украине вероятно начнется новая волна коронавируса, которая, скорее всего, будет вызвана штаммом "Омикрон".

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