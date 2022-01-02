Омикрон: в Минздраве рассказали, когда готовиться к новой волне заражений

Со второй половины января и в феврале будет наблюдаться повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которое, скорее всего, уже будет вызвано новым штаммом "Омикрон".

Источник: главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, которого цитирует Интерфакс-Украина

Детали: Очередной пик заболеваемости, согласно прогнозам, ожидается в середине февраля.

По словам главного санврача, по состоянию на 30 декабря в стране было обнаружено всего шесть лабораторно подтвержденных случаев штамма "Омикрон". При этом клинические данные указывают на то, что при инфицировании "Омикроном" болезнь проходит в более простой форме, чем при "Дельте". Но "Омикрон" передается гораздо быстрее и риск заразится им – выше.

Кузин добавил, что эффективность полного курса вакцинации при штамме "Омикрон" снижается на треть. В то же время, бустерная доза ковид-вакцины несколько повышает уровень защиты.

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