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Ливан полностью остался без электричества

Воскресенье, 9 января 2022, 13:30
Блэкаут в Ливане в октябре 2021 года, фото Getty Images

Госкомпания Electricite du Liban приостановила подачу электрики после попыток протестующих проникнуть на одну из распределительных станций – люди были недовольны перебоями в электроснабжении.

Источник: DW со ссылкой на AFP

Детали: Поставщик электроэнергии - госкомпания EDL – сообщила, что ей пришлось полностью прекратить подачу после того, как на распределительную станцию в Арамуне к северу от Бейрута попытались проникнуть протестующие, чтобы повредить находящуюся там технику.

Акция была направлена против регулярных перебоев в электроснабжении. Перебои же в свою очередь связаны с финансовым кризисом в Ливане и со сложностями с импортом нефти, необходимой для выработки электрики.

Это не первый блэкаут в стране, в октябре 2021 года на сутки была остановлена работа двух крупнейших ливанских электростанций, тогда это привело к полному отключению в большинстве регионов Ливана.

Предыстория: В начале 2020 года влиятельная на Ближнем Востоке и в Ливане организация Хезболла объявила, что страна "не примет империалистские методы МВФ в управлении экономикой страны".

Минфин Ливана 9 марта 2020 года не выплатил по евробондам в 1,2 млрд долларов, таким образом допустив первый суверенный дефолт в истории страны. С этого момента в Ливане начался глубокий экономический и политический кризис.

Сейчас более 60% ливанцев живут за чертой бедности, в стране рекордный уровень безработицы.

Темы: ЛиванэнергетикаМВФ
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