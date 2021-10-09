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Ливан остался без электричества – страна погрузилась в темноту

Суббота, 9 октября 2021, 22:49
Фото с сайта browngh

Из-за недостатка топлива две крупные электростанции в Ливане прекратили работу, это привело к отключению электроэнергии в большинстве регионов страны.

Источник: hromadske со ссылкой на Al Jazeera и Reuters

Детали: Ожидается, что отключение электроэнергии продлится минимум несколько дней.

Две электростанции Ливана, Дейр-Аммар и Захрани, приостановили производство электроэнергии 9 октября после нескольких месяцев работы в режиме ограничений.

 
Фото с сайта browngh

Без электроэнергии государственного производства людям придется полагаться на частные генераторы на дизтопливе, которое также уже являются дефицитом.

Чиновник Ливана, с которым общалось агентство Reuters, отметил, что электросеть страны полностью прекратила работу в полдень в субботу, и вряд ли заработает до следующего понедельника, да и вообще в ближайшие дни.

Основной производитель электроэнергии в стране, Electricité du Liban (EDL), отметил, что партия топлива прибудет вечером 9 октября и будет отгружена в начале следующей недели. Еще одна партия поступит позже в этом месяце. Кроме того, там попытаются привлечь топливо из резервов военных, но шансов сделать это немного.

Сейчас EDL ведет переговоры с нефтяными предприятиями в Триполи и Захрани, чтобы закупить топливо.

 
Фото с сайта browngh

Предыстория: В начале 2020 года влиятельная на Ближнем Востоке и в Ливане организация Хезболла объявила, что страна "не примет империалистские методы МВФ в управлении экономикой страны".

Минфин Ливана 9 марта 2020 года не выплатил по евробондам в 1,2 млрд долларов, таким образом допустив первый суверенный дефолт в истории страны. С этого момента Ливан был охвачен глубоким экономическим и политическим кризисом.

Сейчас более 60% ливанцев живут за чертой бедности, в стране рекордный уровень безработицы. В то же время в Ливане почти год нет постоянного правительства. Летом 2021 года Ливан попросил у международного сообщества оказать стране экономическую помощь.

Темы: Ливанэнергетика
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