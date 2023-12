Ливан остался без электричества – страна погрузилась в темноту

Из-за недостатка топлива две крупные электростанции в Ливане прекратили работу, это привело к отключению электроэнергии в большинстве регионов страны.

Источник: hromadske со ссылкой на Al Jazeera и Reuters

Детали: Ожидается, что отключение электроэнергии продлится минимум несколько дней.

Две электростанции Ливана, Дейр-Аммар и Захрани, приостановили производство электроэнергии 9 октября после нескольких месяцев работы в режиме ограничений.

Без электроэнергии государственного производства людям придется полагаться на частные генераторы на дизтопливе, которое также уже являются дефицитом.

Чиновник Ливана, с которым общалось агентство Reuters, отметил, что электросеть страны полностью прекратила работу в полдень в субботу, и вряд ли заработает до следующего понедельника, да и вообще в ближайшие дни.

BEIRUT: What full collapse of the national Electricity grid looks like. #Lebanon’s capital, once dubbed ‘Swiss of the East’, goes completely dark tonight due to corrupt political class & fuel shortages: pic.twitter.com/9FKGD7oij4