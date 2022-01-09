В Киеве прошла акция "Скажи Путину - нет"

На Михайловской площади в столице прошла акция "Скажи Путину - нет", ее организовали накануне переговоров Запада с Россией о ситуации вокруг Украины.

Источник: Укринформ

Детали: Участие в акции приняли несколько сотен человек.

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Среди участников были глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Искандер Бариев, общественный деятель Иосиф Зисельс, активист Владимир Балух, представители движения "Свободный Идель-Урал", ветераны АТО, украинские, казахстанские, азербайджанские активисты.

Укринформ

Как подчеркнули организаторы акции, ее цель – привлечь внимание к действиям России в Украине, Казахстане и призвать мировое сообщество сохранить мировой порядок.

Дословно: "Цель Путина – восстановить Советский Союз, цель Путина – уничтожить мировые альянсы, цель Путина – погрузить мир в хаос. Наша задача – остановить это, не допустить этого, наша задача – сказать Путину "нет". Путин проводит геноцид крымских татар, Путин начал войны по всему периметру бывшего Советского союза. Сегодня мы видим вторжение российских войск в Казахстан, мы видели войны против Грузии, идет война в Украине, которую начал Путин".

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Укринформ

Прямая речь Чубарова: "В условиях высокого уровня угрозы, нависающей над Украиной, в условиях происходящей на наших глазах оккупации Россией Казахстана мы, Меджлис крымскотатарского народа, среди прочего выделяем три важнейших направления: обеспечение абсолютной субъектности Украинского государства во всех процессах, происходящих по отношению к Украине.

Никакие переговоры, никакие решения без равноценного участия не имеют и не могут быть. Второе – абсолютные четкие, понятные для всего международного сообщества цель и задачи этих переговоров. Мы, украинцы, должны четко определить единственную цель и единственную задачу - это восстановление территориальной целостности Украинского государства, включая Крым и акватории Черного и Азовского морей. И третье – максимальная мобилизация украинского общества, украинской власти совместно с международными партнерами".

Детали: Участники акции призвали лидеров демократических государств сказать Путину "нет" и не поддаваться ультиматумам Кремля. По словам организаторов, акции должны пройти в 20 городах Украины, а также за рубежом, в том числе в Соединенных Штатах Америки.

Напомним: