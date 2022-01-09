В Киеве прошла акция "Скажи Путину - нет"

На Михайловской площади в столице прошла акция "Скажи Путину - нет", ее организовали накануне переговоров Запада с Россией о ситуации вокруг Украины.

Источник: Укринформ

Детали: Участие в акции приняли несколько сотен человек.

Среди участников были глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Искандер Бариев, общественный деятель Иосиф Зисельс, активист Владимир Балух, представители движения "Свободный Идель-Урал", ветераны АТО, украинские, казахстанские, азербайджанские активисты.

Укринформ

Как подчеркнули организаторы акции, ее цель – привлечь внимание к действиям России в Украине, Казахстане и призвать мировое сообщество сохранить мировой порядок.

Дословно: "Цель Путина – восстановить Советский Союз, цель Путина – уничтожить мировые альянсы, цель Путина – погрузить мир в хаос. Наша задача – остановить это, не допустить этого, наша задача – сказать Путину "нет". Путин проводит геноцид крымских татар, Путин начал войны по всему периметру бывшего Советского союза. Сегодня мы видим вторжение российских войск в Казахстан, мы видели войны против Грузии, идет война в Украине, которую начал Путин".

Укринформ

Прямая речь Чубарова: "В условиях высокого уровня угрозы, нависающей над Украиной, в условиях происходящей на наших глазах оккупации Россией Казахстана мы, Меджлис крымскотатарского народа, среди прочего выделяем три важнейших направления: обеспечение абсолютной субъектности Украинского государства во всех процессах, происходящих по отношению к Украине.

Никакие переговоры, никакие решения без равноценного участия не имеют и не могут быть. Второе – абсолютные четкие, понятные для всего международного сообщества цель и задачи этих переговоров. Мы, украинцы, должны четко определить единственную цель и единственную задачу - это восстановление территориальной целостности Украинского государства, включая Крым и акватории Черного и Азовского морей. И третье – максимальная мобилизация украинского общества, украинской власти совместно с международными партнерами".

Детали: Участники акции призвали лидеров демократических государств сказать Путину "нет" и не поддаваться ультиматумам Кремля. По словам организаторов, акции должны пройти в 20 городах Украины, а также за рубежом, в том числе в Соединенных Штатах Америки.

Напомним: