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Делегация РФ прибыла в Женеву, планирует сразу начать переговоры со США

Воскресенье, 9 января 2022, 14:19
Самолет российских переговорщиков приземлился в Женеве, скрин с видео РИА Новости

Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности", в которых содержится, кроме прочего, требование Кремля не принимать Украину в НАТО.

Источник: ТАСС, РИА Новости

Детали: В составе делегации России представители МИД и Минобороны страны, возглавляет ее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

ТАСС сообщает, что основной день переговоров намечен на понедельник, 10 января, но ожидается, уже 9 января вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.

Рябков перед в свою очередь заявил, что Москва на предстоящих консультациях "не пойдет на уступки".

Прямая речь Рябкова: "Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали. Вот и все".

Напомним:  

  • В преддверии переговоров с Россией чиновники в США выразили возможность постепенного изменения решений относительно будущих стратегических позиций США в Европе, но в то же время они пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.
  • Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.

Темы: РосcияСШАНАТОУкраина
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