Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Делегация РФ прибыла в Женеву, планирует сразу начать переговоры со США

Воскресенье, 9 января 2022, 13:19
Делегация РФ прибыла в Женеву, планирует сразу начать переговоры со США
Самолет российских переговорщиков приземлился в Женеве, скрин с видео РИА Новости

Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности", в которых содержится, кроме прочего, требование Кремля не принимать Украину в НАТО.

Источник: ТАСС, РИА Новости

Детали: В составе делегации России представители МИД и Минобороны страны, возглавляет ее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Реклама:

ТАСС сообщает, что основной день переговоров намечен на понедельник, 10 января, но ожидается, уже 9 января вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.

Рябков перед в свою очередь заявил, что Москва на предстоящих консультациях "не пойдет на уступки".

Прямая речь Рябкова: "Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали. Вот и все".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:  

  • В преддверии переговоров с Россией чиновники в США выразили возможность постепенного изменения решений относительно будущих стратегических позиций США в Европе, но в то же время они пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.
  • Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.

Темы: РосcияСШАНАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: