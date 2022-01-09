Делегация РФ прибыла в Женеву, планирует сразу начать переговоры со США
Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности", в которых содержится, кроме прочего, требование Кремля не принимать Украину в НАТО.
Источник: ТАСС, РИА Новости
Детали: В составе делегации России представители МИД и Минобороны страны, возглавляет ее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
ТАСС сообщает, что основной день переговоров намечен на понедельник, 10 января, но ожидается, уже 9 января вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.
Рябков перед в свою очередь заявил, что Москва на предстоящих консультациях "не пойдет на уступки".
Прямая речь Рябкова: "Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали. Вот и все".
Напомним:
- В преддверии переговоров с Россией чиновники в США выразили возможность постепенного изменения решений относительно будущих стратегических позиций США в Европе, но в то же время они пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.
- Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.