Делегация РФ прибыла в Женеву, планирует сразу начать переговоры со США

Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности", в которых содержится, кроме прочего, требование Кремля не принимать Украину в НАТО.

Источник: ТАСС, РИА Новости

Детали: В составе делегации России представители МИД и Минобороны страны, возглавляет ее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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ТАСС сообщает, что основной день переговоров намечен на понедельник, 10 января, но ожидается, уже 9 января вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.

Рябков перед в свою очередь заявил, что Москва на предстоящих консультациях "не пойдет на уступки".

Прямая речь Рябкова: "Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали. Вот и все".

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