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В Украине в течение недели ожидают ночные морозы, днем ​​около нуля

Вторник, 1 февраля 2022, 13:14

Синоптики ожидают 2 февраля в среду ночью морозы до -10°C, однако к концу недели прогнозируют оттепель "с плюсами" днем ​​и ночью.

Источник: facebook-страница синоптики Наталки Диденко, прогноз Украинского гидрометереологического центра

Прямая речь Диденко: "Завтра, 2 февраля, действительно в Украине ночью будет морозно, ожидается -4-10 градусов, только на Юге, Донецкой и Луганской областях около нуля.

В дневные часы в среду в большинстве областей предполагается от 2 мороза до 3 тепла, в южной части +3+7 градусов".

Детали: В Киеве ночью прогнозируют до –6 –8°C, однако днем ​​температура будет достигать нуля.

В западных областях и Житомирской области ожидают снег и мокрый снег, а на Востоке и юго-восточных регионах, в отдельных районах вблизи Кропивницкого и Днепра – дождь и мокрый снег.

В центральных и южных областях вместе с Киевской и Черниговской областями осадков не ожидают.

По словам Диденко, до конца недели в целом следует ожидать ночных минусов, а днем ​​температуру воздуха около нуля. Оттепель ожидают, по ее прогнозу, примерно 6 февраля в воскресенье.

Карта с прогнозом погоды в областях на 2 февраля
Карта с прогнозом погоды в областях на 2 февраля
Карта: Укргидрометцентр

Что было раньше: Раньше в Укргидрометцентре прогнозировали, что в течение февраля средняя температура будет от 0°C до –4°C, осадки – в пределах месячной нормы.

Украинская правда


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