НАБУ задержало столичного застройщика на взятке в 120 тыс. долларов

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили представителя одного из столичных застройщиков на попытке дать взятку в размере 120 тысяч долларов за сертификат о готовности объекта.

Источник: пресс-служба НАБУ, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно: "1 февраля 2022 НАБУ и САП разоблачили представителя одного из столичных застройщиков на предложении и предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) за получение сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительства объекта в Киеве".

Детали: По версии следствия, застройщик предлагал главе ГИАГ Семёну Кривоносу 120 тыс. долларов за получение от регулятора сертификата о принятии многоэтажки в эксплуатацию, несмотря на обнаруженные нарушения.

Застройщик задержан в ходе передачи взятки.

Досудебное следствие было начато в декабре 2021 года по заявлению Кривоноса.

Изъятая взятка Фото: пресс-служба НАБУ