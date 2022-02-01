Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАБУ задержало столичного застройщика на взятке в 120 тыс. долларов

Вторник, 1 февраля 2022, 14:32
Задержанный представитель застройщика. Фото: пресс-служба НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили представителя одного из столичных застройщиков на попытке дать взятку в размере 120 тысяч долларов за сертификат о готовности объекта.

Источник: пресс-служба НАБУ, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно: "1 февраля 2022 НАБУ и САП разоблачили представителя одного из столичных застройщиков на предложении и предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) за получение сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительства объекта в Киеве".

Детали: По версии следствия, застройщик предлагал главе ГИАГ Семёну Кривоносу 120 тыс. долларов за получение от регулятора сертификата о принятии многоэтажки в эксплуатацию, несмотря на обнаруженные нарушения.

Застройщик задержан в ходе передачи взятки.

Досудебное следствие было начато в декабре 2021 года по заявлению Кривоноса.

Изъятая взятка
Изъятая взятка
Фото: пресс-служба НАБУ
Изъятая взятка
Изъятая взятка
Фото: пресс-служба НАБУ

Украинская правда
Темы: строительствоКиевНАБУвзятка


powered by lun.ua
Главное сегодня

Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса

"Утерянное" видео ДТП с Трухиным: у Венедиктовой вину положили на патрульную полицию

Новости 4 февраля: реакция Монастырского на ДТП с Трухиным, матч Украины и России

видеоУкраина минимально проиграла России в полуфинале Евро-22 по футзалу

"Украинская правда" передала видео с Трухиным в НАБУ

видеоМонастырский наконец отреагировал на скандальное видео с Трухиным: Я бы его послал

Все новости...
строительство
Тигипко обжаловал арест участка в центре Киева, где строится высотка
Верховный суд постановил снести многоэтажку во Львове
Итоги года "Большого строительства": кто получил больше всего подрядов
Последние новости
01:10
Комиссия не выполняет свою работу – временная поверенная США об избрании руководителя САП
00:34
Рынок электроэнергии: НКРЭКУ ввела ряд ограничительных мер
23:56
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
23:33
Франция обновила условия въезда для украинцев
23:03
фотоСамый большой монумент Украины подсветили цветами флага
22:38
Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса
22:13
Заработала "горячая линия" территориальной обороны
21:55
Новости экономики: провальный запуск спутника, Олимпиада и потери Цукерберга
21:48
В Офисе президента подтвердили визит Шольца в Украину
21:32
Акции Ford упали более чем на 10% – не оправдал ожиданий инвесторов
Все новости...