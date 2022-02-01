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НАБУ задержало столичного застройщика на взятке в 120 тыс. долларов

Вторник, 1 февраля 2022, 13:32
НАБУ задержало столичного застройщика на взятке в 120 тыс. долларов
Задержанный представитель застройщика. Фото: пресс-служба НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили представителя одного из столичных застройщиков на попытке дать взятку в размере 120 тысяч долларов за сертификат о готовности объекта.

Источник: пресс-служба НАБУ, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно: "1 февраля 2022 НАБУ и САП разоблачили представителя одного из столичных застройщиков на предложении и предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) за получение сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительства объекта в Киеве".

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Детали: По версии следствия, застройщик предлагал главе ГИАГ Семёну Кривоносу 120 тыс. долларов за получение от регулятора сертификата о принятии многоэтажки в эксплуатацию, несмотря на обнаруженные нарушения.

Застройщик задержан в ходе передачи взятки.

Досудебное следствие было начато в декабре 2021 года по заявлению Кривоноса.

ВИДЕО ДНЯ
Изъятая взятка
Изъятая взятка
Фото: пресс-служба НАБУ
Изъятая взятка
Изъятая взятка
Фото: пресс-служба НАБУ

Украинская правда
Темы: строительствоКиевНАБУвзятка
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