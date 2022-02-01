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СБУ и БЭБ объяснили обыски на комбинатах Ахметова: неуплата налогов на 18 миллиардов

Вторник, 1 февраля 2022, 17:44
СБУ и БЭБ объяснили обыски на комбинатах Ахметова: неуплата налогов на 18 миллиардов
фото БЭБ

Следственно-оперативная группа силовиков проводит обыски на нескольких горно-обогатительных предприятиях "Метинвеста" в Кривом Роге по делу о занижении налоговых обязательств по рентной плате за пользование недрами.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП, сайт БЭБ

Дословно: "1 февраля в Кривом Роге следственно-оперативная группа в составе сотрудников Офиса генерального прокурора, Бюро экономической безопасности и СБ Украины на основании определений Печерского районного суда г. Киева проводит следственные действия на нескольких горно-обогатительных предприятиях.

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Сотрудники СБУ вовлечены в процесс на основании поручения Офиса генерального прокурора Украины, который и осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству. Оно открыто по ч. 3 ст. 212 УК Украины и в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины подследственность в нем определена за БЭБ".

Детали: По версии следствия, отдельные должностные лица горно-обогатительных предприятий умышленно занижали налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами, что привело к непоступлению в государственный бюджет Украины средств в особо крупных размерах.

Отмечается, что для объективного установления всех фактов было получено разрешение на санкционированные осмотры месторождений, складских помещений и производственных мощностей, а также на проведение обысков административных зданий.

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Бюро экономической безопасности в свою очередь уточняет, что по данным следствия, должностные лица компаний в период 2018 - 2020 гг., осуществили умышленное уклонение от уплаты налогов в сумме около 18 млрд грн. Это мол подтверждается соответствующими выводами аналитических исследований, проведенных ГНС Украины.

Сообщается, что в настоящее время детективы БЭБ проводят обыски в административных зданиях компаний.

К проведению следственных действий также привлечены специалисты НАН Украины, КНИИСЭ и геодезисты, говорится в сообщении.

Что предшествовало: Компания "Метинвест" сообщила, что на горно-обогатительных предприятиях группы в Кривом Роге представители правоохранительных органов производят внезапные следственные действия. Холдинг обвинил правоохранителей в давлении, а также заверил, что работает законно и прозрачно.

Напомним: Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

Украинская правда
Темы: обыскиАхметовСБУБЭБ
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