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Путин прокомментировал ответ США и НАТО: не учли "ключевые требования" РФ

Вторник, 1 февраля 2022, 17:48
Путин прокомментировал ответ США и НАТО: не учли ключевые требования РФ

Президент России Владимир Путин не увидел "учета ключевых требований" РФ в ответах США и НАТО на российские требования по безопасности.

Источник: пресс-конференция Путина после встречи с венгерским премьер-министром Викторой Орбаном

Прямая речь Путина: "Конечно обсуждался вопрос, связанный с урегулированием украинского конфликта… Мы также провели обмен мнениями по поводу российских предложений США и НАТО о предоставлении России долгосрочных юридических гарантий безопасности.

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Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас ясно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными.

Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от расположения ударных систем вооружения вблизи границ РФ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию на 1997 год, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО".

Детали: Путин снова повторил тезис, что США и НАТО ссылаются на норму, что любая страна может выбирать способ обеспечения своей защиты. Однако, по его словам, нельзя "допускать укрепление чей бы то ни было безопасности за счет безопасности других государств".

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Предыстория:

  • США 26 января предоставили письменный ответ, в котором исключили переговоры по нерасширению и подчеркнули право государств избирать их собственные договоренности и союзы.
  • НАТО параллельно с США также передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. НАТО отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

Темы: ПутинРосcияНАТОСША
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