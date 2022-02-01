"Нам что, с НАТО воевать?" - Путин о возвращении Крыма Украине
Президент России Владимир Путин считает, что при вступлении Украины в НАТО возможен сценарий, когда России придется воевать с этим блоком за полуостров Крым.
Источник: пресс-конференция Путина после встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном
Прямая речь Путина: "Теперь говорят (в НАТО – ред.) следующий шаг – это Украина. Ее нужно принять в НАТО. В доктринальных документах Украины написано, что они хотят вернуть Крым, в том числе военным путем…"
"Представим себе, что Украина – член НАТО с оружием и современными ударными системами… и начинает операцию в Крыму… Нам что воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом подумал? Похоже, что нет".
Детали: Путин считает, что Крым является "суверенной территорией России". Он еще раз повторил, что Украина для США всего лишь "инструмент по сдерживанию России".
Что этому предшествовало:
- Во время пресс-конференции он также заявил, что не увидел "учет ключевых требований" РФ в ответах США и НАТО на российские требования по безопасности.