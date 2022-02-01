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"Нам что, с НАТО воевать?" - Путин о возвращении Крыма Украине

Вторник, 1 февраля 2022, 18:39
Нам что, с НАТО воевать? - Путин о возвращении Крыма Украине

Президент России Владимир Путин считает, что при вступлении Украины в НАТО возможен сценарий, когда России придется воевать с этим блоком за полуостров Крым.

Источник: пресс-конференция Путина после встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном

Прямая речь Путина: "Теперь говорят (в НАТО – ред.) следующий шаг – это Украина. Ее нужно принять в НАТО. В доктринальных документах Украины написано, что они хотят вернуть Крым, в том числе военным путем…"

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"Представим себе, что Украина – член НАТО с оружием и современными ударными системами… и начинает операцию в Крыму… Нам что воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом подумал? Похоже, что нет".

Детали: Путин считает, что Крым является "суверенной территорией России". Он еще раз повторил, что Украина для США всего лишь "инструмент по сдерживанию России".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Во время пресс-конференции он также заявил, что не увидел "учет ключевых требований" РФ в ответах США и НАТО на российские требования по безопасности.

Украинская правда
Темы: КрымПутинРосcияНАТО
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