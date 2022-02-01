Шкарлет заявил, что МОН не признает выборы президента в Могилянке
Министерство образования и науки не будет признавать результаты состоявшихся с нарушениями выборов президента НаУКМА и объявит повторный конкурс.
Источник: министр образования и науки Сергей Шкарлет в комментарии "Укринформу"
Прямая речь Шкарлета: "Признать выборы, которые происходили не в соответствии с процедурой, министерство затрудняется. Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН находился в заведении высшего образования и наблюдал за этими выборами.
Там была привлечена полиция, мы пригласили и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что есть признаки того, что избирательный ящик покидал избирательный участок почти на час. Потом очень странно, когда кто-то нашел этот ящик или на соседней улице, или на строительной площадке. Ящик был разбит, вернули ли они ту или иную, многие вопросы можно задавать".
Потому как министр, как бывший ректор, я точно не признаю эти выборы. Более того, будет указ о проведении повторных выборов".
Предыстория:
- В Киево-Могилянской академии во время выборов президента вуза 27 января на участок ворвалась группа неизвестных в масках и похитила ящик с бюллетенями.
- Похищенный ящик нашли полицейские, которых вызвали на место происшествия. Ящик был немного сломан, но пломбу с него не сорвали. Второй ящик, который залили зеленкой, тоже невредим.
- За должность президента академии состязались два кандидата: Сергей Квит и Александра Гуменна.
- Избирательная комиссия смогла подвести итоги выборов, поскольку количество выданных бюллетеней сошлось с количеством бюллетеней, которые были в ящиках. По результатам победил бывший министр образования и науки Украины Сергей Квит. Проверять результаты голосования МОН будет в течение месяца.