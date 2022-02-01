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Шкарлет заявил, что МОН не признает выборы президента в Могилянке

Вторник, 1 февраля 2022, 22:20
Шкарлет заявил, что МОН не признает выборы президента в Могилянке
фото: минобразования

Министерство образования и науки не будет признавать результаты состоявшихся с нарушениями выборов президента НаУКМА и объявит повторный конкурс.

Источник: министр образования и науки Сергей Шкарлет в комментарии "Укринформу"

Прямая речь Шкарлета: "Признать выборы, которые происходили не в соответствии с процедурой, министерство затрудняется. Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН находился в заведении высшего образования и наблюдал за этими выборами.

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Там была привлечена полиция, мы пригласили и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что есть признаки того, что избирательный ящик покидал избирательный участок почти на час. Потом очень странно, когда кто-то нашел этот ящик или на соседней улице, или на строительной площадке. Ящик был разбит, вернули ли они ту или иную, многие вопросы можно задавать".

Потому как министр, как бывший ректор, я точно не признаю эти выборы. Более того, будет указ о проведении повторных выборов".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Киево-Могилянской академии во время выборов президента вуза 27 января на участок ворвалась группа неизвестных в масках и похитила ящик с бюллетенями.
  • Похищенный ящик нашли полицейские, которых вызвали на место происшествия. Ящик был немного сломан, но пломбу с него не сорвали. Второй ящик, который залили зеленкой, тоже невредим.
  • За должность президента академии состязались два кандидата: Сергей Квит и Александра Гуменна.
  • Избирательная комиссия смогла подвести итоги выборов, поскольку количество выданных бюллетеней сошлось с количеством бюллетеней, которые были в ящиках. По результатам победил бывший министр образования и науки Украины Сергей Квит.  Проверять результаты голосования МОН будет в течение месяца. 

Украинская правда
Темы: МинобразованияШкарлетКиев
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