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"Нам стыдно": "слуги" заявили, что Трухин должен выйти из партии и фракции

Вторник, 1 февраля 2022, 22:52
Нам стыдно: слуги заявили, что Трухин должен выйти из партии и фракции

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил после расследования "Украинской правды", что нардепу Александру Трухину не место во фракции и партии.

Источник: заявление Арахамии, которое цитирует пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь Арахамии: "Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание.

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Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга Народа". Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование.

А в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы уже не нам, а обществу ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего того, что происходило после него".

Предыстория: "Украинская правда" обнародовала расследование с ДТП с участием Трухина.

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Оно свидетельствует, что нардеп предлагал полицейскому взятку, а также просился бежать "в лес" с места ДТП.

Украинская правда
Темы: Слуга народа
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