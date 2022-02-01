"Это мой кент. Никаких претензий не будет!": УП обнародовало видео с Трухиным после ДТП

"Украинская правда" обнародовала расследование с ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина.

Источник: Украинская правда

Детали: На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

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Также Трухин говорит, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Нардеп также обращался к правоохранителю и обещал "найтись" потом и "отблагодарить".

Полицейский пытается объяснить народному избраннику, что за такие договоренности есть уголовная ответственность и что "Слуга народа" посоветовал "не исполнять".

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Предыстория:

По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи выпившим, создал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

Впоследствии около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.

В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "спрятать".

Трухин неделю не комментировал ДТП, только 1 сентября признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, действительно ли он был за рулем, а также заявил, что ни один из водителей не был пьяным.

Фракция "Слуги народа" тоже не комментировала ДТП. 6 сентября ее глава Давид Арахамия заявил, что любая реакция фракции на аварию может расцениваться как вмешательство или давление на расследование, поэтому коллеги Трухина ждут заключения экспертиз, кто именно был за рулем.

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