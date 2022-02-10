"Завербовали белорусы": СБУ заявила, что предотвратила теракт в Киеве

Служба безопасности Украины заявляет, что предотвратила теракт в Киеве и задержала киевлянина, которого завербовали представители белорусской государственной структуры, – задержали мужчину при поджоге авто.

Источник: СБУ и полиция Киева

Дословно СБУ: "В ходе спецоперации разоблачен вражеский агент, который готовил совершение теракта в Киеве. Им оказался местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур. Правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций".

Детали: Во время следственно-оперативных действий СБУ установила, что мужчина также запугивал представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого он наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева, сообщал о псевдоминировании.

СБУ обнаружила, что злоумышленник причастен и к организации несанкционированных митингов возле зарубежных дипломатических представительств, участники которых использовали "деструктивную агитацию".

Дословно СБУ: "По предварительным данным, действия враждебного агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь.

Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов".

Детали: По данным Службы безопасности Украины, украинца завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Для связи с кураторами он использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы.

За проведение подрывной деятельности мужчина получал из зарубежья деньги на свою банковскую карту.

По данным СБУ, "для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику".

Полиция Киева сообщает, что речь идет о киевлянине 1994 года рождения, который находился в розыске за мошенничество на территории Шевченковского района столицы.

Мужчина получил "заказ" через Телеграмм-канал, приобрел горючую жидкость и облил ею легковушку "Шкода" на улице Чистяковской. Молодого человека поймали на горячем.

Во время осмотра места происшествия следователи изъяли канистру с остатками жидкости и зажигалку. Также у злоумышленника изъяли мобильный телефон и одежду, в которой он находился во время совершения преступления.

Автомобиль, владелец которого сейчас устанавливается, помещен на парковку.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) и готовят ему подозрение.

СБУ открыла производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт) – и уже вручила подозрение киевлянину.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.