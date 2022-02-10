Джонсон записал видео в поддержку Украины из штаб-квартиры НАТО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео в поддержку Украины во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в четверг.
Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовано Twitter главы правительства.
"Украина ничего не просит, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать свою судьбу, и ищет свои альянсы, как и любое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы, и мы не отступим сейчас", - заявил Джонсон.
Он подчеркнул, что стягивание российских военных к границам Украины является самой большой угрозой системе европейской безопасности с момента завершения "холодной войны".
Джонсон отметил, что в штаб-квартире НАТО обсуждает с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, что можно вместе сделать, чтобы Запад противостоял этой угрозе и чем помочь Украине.
Ukraine asks for nothing except for peace and sovereignty, able to choose its own destiny and seek its own alliances like any other independent state.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 10, 2022
Britain has always stood for these principles and we will not flinch now. pic.twitter.com/QB6mDcmNec
"Прежде всего, мы работаем над тем, чтобы иметь очень жесткий пакет экономических санкций, готовых к автоматическому применению, когда первый сапог российского солдата пересечет суверенную территорию Украины. Мы работаем над укреплением восточных границ НАТО с гораздо большим количеством войск, кораблей и самолетов Соединенного Королевства, которые разворачиваются везде в странах восточных границ НАТО", – сказал он.
Также он сказал, что Британия продолжает оказывать поддержку Украине. В частности, речь идет не только о 22 тысячах украинских военных, подготовленных в рамках британской миссии Orbital, но и о предоставлении украинским Вооруженным силам 2 тысячи противотанковых комплексов NLAW.
Джонсон призвал Запад быть единственным и решительным во избежание российского вторжения, которое станет абсолютной катастрофой. "Горе не только для Украины, но для России и для мира", - заявил премьер.
Ранее Джонсон предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом".