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Джонсон записал видео в поддержку Украины из штаб-квартиры НАТО

Четверг, 10 февраля 2022, 18:58
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео в поддержку Украины во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в четверг.

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовано Twitter главы правительства.

"Украина ничего не просит, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать свою судьбу, и ищет свои альянсы, как и любое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы, и мы не отступим сейчас", - заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что стягивание российских военных к границам Украины является самой большой угрозой системе европейской безопасности с момента завершения "холодной войны".

Джонсон отметил, что в штаб-квартире НАТО обсуждает с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, что можно вместе сделать, чтобы Запад противостоял этой угрозе и чем помочь Украине.

"Прежде всего, мы работаем над тем, чтобы иметь очень жесткий пакет экономических санкций, готовых к автоматическому применению, когда первый сапог российского солдата пересечет суверенную территорию Украины. Мы работаем над укреплением восточных границ НАТО с гораздо большим количеством войск, кораблей и самолетов Соединенного Королевства, которые разворачиваются везде в странах восточных границ НАТО", – сказал он.

Также он сказал, что Британия продолжает оказывать поддержку Украине. В частности, речь идет не только о 22 тысячах украинских военных, подготовленных в рамках британской миссии Orbital, но и о предоставлении украинским Вооруженным силам 2 тысячи противотанковых комплексов NLAW.

Джонсон призвал Запад быть единственным и решительным во избежание российского вторжения, которое станет абсолютной катастрофой. "Горе не только для Украины, но для России и для мира", - заявил премьер.

Ранее Джонсон предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут  "самым опасным моментом".

Темы: Борис ДжонсонНАТОУкраина


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