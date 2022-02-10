Джонсон записал видео в поддержку Украины из штаб-квартиры НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео в поддержку Украины во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в четверг.

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовано Twitter главы правительства.

"Украина ничего не просит, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать свою судьбу, и ищет свои альянсы, как и любое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы, и мы не отступим сейчас", - заявил Джонсон.

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Он подчеркнул, что стягивание российских военных к границам Украины является самой большой угрозой системе европейской безопасности с момента завершения "холодной войны".

Джонсон отметил, что в штаб-квартире НАТО обсуждает с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, что можно вместе сделать, чтобы Запад противостоял этой угрозе и чем помочь Украине.

Ukraine asks for nothing except for peace and sovereignty, able to choose its own destiny and seek its own alliances like any other independent state.



Britain has always stood for these principles and we will not flinch now. pic.twitter.com/QB6mDcmNec ВИДЕО ДНЯ February 10, 2022

"Прежде всего, мы работаем над тем, чтобы иметь очень жесткий пакет экономических санкций, готовых к автоматическому применению, когда первый сапог российского солдата пересечет суверенную территорию Украины. Мы работаем над укреплением восточных границ НАТО с гораздо большим количеством войск, кораблей и самолетов Соединенного Королевства, которые разворачиваются везде в странах восточных границ НАТО", – сказал он.

Также он сказал, что Британия продолжает оказывать поддержку Украине. В частности, речь идет не только о 22 тысячах украинских военных, подготовленных в рамках британской миссии Orbital, но и о предоставлении украинским Вооруженным силам 2 тысячи противотанковых комплексов NLAW.

Джонсон призвал Запад быть единственным и решительным во избежание российского вторжения, которое станет абсолютной катастрофой. "Горе не только для Украины, но для России и для мира", - заявил премьер.

Ранее Джонсон предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом".