Послы ЕС поддержали предоставление Украине 1,2 млрд евро экстренной помощи

Послы ЕС поддержали предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительной макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике от 11 февраля.

Это решение означает, что предложение может по ускоренной процедуре пройти через Европарламент.

Для того чтобы решение о предоставлении пакета вступило в силу, далее необходимо согласие Европарламента и Совета ЕС.

"Длительное геополитическое напряжение имеет серьезные экономические последствия для Украины. Страны-члены готовы предоставить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Я рад объявить, что мы сегодня поддержали предложение Еврокомиссии, чтобы Украина могла как можно скорее получить эту финансовую помощь", — отметил Бруно Ле Мэр, министр экономики Франции, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Как напоминают, помощь планируется предоставить двумя траншами. Предоставление первого, что зависит от политических предпосылок и удовлетворительного выполнения программы МВФ, состоится вскоре после утверждения решения, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании между Еврокомиссией и Украиной относительно конкретных шагов, которые должны быть предприняты для получения следующего транша.

Предоставление второго транша будет зависеть от удовлетворительного выполнения программы МВФ и мер, прописанных в меморандуме. Ожидаемо это будут "обозримые", краткосрочные шаги в наиболее приоритетных направлениях, как усиление экономической стабильности, укрепление верховенства права и энергетика.

Напомним, 1 февраля Еврокомиссия предложила предоставить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в виде займа для повышения внутренней стабильности.

Предыдущий транш макрофина от ЕС Украина получила в полном объеме. В июле 2020 года Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации пятой по счету программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд. евро.

Первый транш в 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года, второй - в октябре 2021 года.