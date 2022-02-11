Нидерланды советуют гражданам уехать из Украины, создают центр экстренной помощи во Львове

Посольство Нидерландов в Украине рекомендовало своим гражданам покинуть страну как можно скорее.

Об этом пишет нидерландское издание BNR, сообщает "Европейская правда".

Корреспондент издания принимал участие в онлайн-встрече посла Нидерландов в Киеве Йоханнеса де Мола с нидерландской общиной в Украине. Посол заявил, что инструкции исходят из Гааги. Речь идет не об эвакуации, а о добровольном выборе покинуть страну на основании очень значимых рекомендаций.

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"Центр экстренной помощи под нидерландским флагом создается во Львове, крупнейшем городе Западной Украины, недалеко от польской границы. Нидерландцы могут приехать туда за экстренными документами или информацией", - сказал посол.

По словам посла, ситуация непредсказуема, и нидерландцы должны задать себе вопрос, насколько их пребывание в Украине действительно необходимо.

"Очевидно, что ситуация в Украине и вокруг нее неопределенная, что она может внезапно и достаточно быстро обостриться или выйти из-под контроля. И создается непредсказуемая динамика. Так что актуальный вопрос: действительно ли проживание в Украине необходимо? Это мнение, которое я хотел бы передать вам. Если нет, подумайте о том, чтобы уехать раньше или сейчас", – сказал посол.

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Де Мол подчеркнул, что посольству в Киеве будет сложно оказывать адекватную помощь нидерландцам: "Если вы решите остаться, это ваша личная ответственность. И имейте в виду, что нам трудно будет помочь вам должным образом, если у вас возникнут проблемы. Я хотел бы сообщить всем: не рискуйте без необходимости и будьте своевременны в принятии решения".

Посол сказал, что это непростое решение, но отмечает, что любой, кто решит остаться, должен хорошо подготовиться: "Будьте в курсе происходящего, следите за новостями. Честно говоря, мы как посольство можем предсказать, что произойдет, не больше, чем вы. К сожалению, у нас нет хрустального шара. Это может произойти быстро, поэтому важно быть хорошо подготовленным".

По словам Де Мола, в случае обострения ситуации посольство Нидерландов не сможет эвакуировать своих соотечественников. "Что мы можем сделать для вас? Честно говоря, это может быть не совсем то, что вы ожидаете. Если закроется воздушное пространство, вам придется покинуть страну самостоятельно и на собственном транспорте. Мы не можем забрать вас или организовать централизованную эвакуацию", – сказал он.

Посол также указал конкретные меры, которые могут принять граждане Нидерландов. "Если у вас есть собственный транспорт, убедитесь, что ваша машина готова. Убедитесь, что ваш автомобиль полностью заправлен, что у вас есть запасное топливо. Что в машине достаточно одеял, что у вас достаточно воды и еды в дорогу, что у вас есть карта страны".

Прежде чем ответить на вопросы участников, посол сообщил, что во Львове создается центр экстренной помощи.

"Что мы делаем как посольство, так это готовим место встречи во Львове. Это своего рода место, где люди перед пересечением границы могут собраться, получить последнюю информацию, возможно, перекусить, передохнуть перед тем, как пересечь границу. И если вся связь прервется, что может произойти, вы знаете, что можете отправиться во Львов. Оттуда мы поможем вам, чем сможем, и подготовим вас к пересечению границы", - сказал он.

Напомним, президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, поскольку ситуация может быстро "перейти к безумию".