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Германия переносит консульство из Днепра во Львов и советует гражданам уехать из Украины

Суббота, 12 февраля 2022, 12:57
Германия переносит консульство из Днепра во Львов и советует гражданам уехать из Украины
Getty Images

Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам, находящимся в Украине, взвесить необходимость дальнейшего пребывания с учетом риска военного конфликта; работу консульства в Днепре приостанавливают.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обновленной рекомендации по путешествиям.

Германия рекомендует воздержаться от любых поездок в Украину.

"Напряжение между РФ и Украиной в последние дни продолжает расти, при этом наблюдается масштабное присутствие и маневры российских войск рядом с украинской границей. Нельзя исключать возможность военного конфликта… Если Вы находитесь в Украине, подумайте, насколько это необходимо. Если нет – лучше покинуть страну в ближайшее время", - отмечают в сообщении МИД.

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Также сообщают о приостановлении работы консульства в Днепре.

Глава МИД Анналена Бербок впоследствии уточнила, что дипломатов из Днепра временно перемещают во Львов.

"Мы оставим открытым посольство в Киеве, но дипломатический персонал генконсульства в Донецке, которое с 2014 года находится в Днепре, временно переместится во Львов", - заявила она.

Гражданам ФРГ рекомендуют следить за новостями и пройти специальную регистрацию на сайте МИД.

Напомним, 11 февраля президент США Джо Байден и ряд европейских стран призвали своих граждан безотлагательно выезжать из Украины.

Также Госдеп США отдал распоряжение об отъезде из посольства США в Киеве второстепенных дипломатов.

Посол ЕС Матти Маасикас и посол Британии Мелинда Симмонс заявили, что остаются в Киеве.

Темы: Германия
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