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Великобритания забирает из Украины своих военных инструкторов

Суббота, 12 февраля 2022, 16:10
Великобритания забирает из Украины своих военных инструкторов
иллюстративное фото, Getty Images

Британские инструкторы, находящиеся в Украине в рамках тренировочных миссий, в эти выходные покинут страну.

Об этом сообщает The Guardian, цитируя министра Джеймса Хиппи, пишет "Европейская правда".

По его словам, из Украины заберут небольшое количество инструкторов, обучавших украинских военных использовать переданное Британией противотанковое оружие, а также около сотни инструкторов, привлеченных в рамках тренировочной миссии Operation Orbital.

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"В случае, если начнется конфликт, в Украине не будет британских военных. Они покинут страну в течение выходных", - сообщил Хиппи. Он отметил, что нападение России может начаться внезапно, с чем и связано решение.

Напомним, ранее Британия, среди других стран, посоветовала своим гражданам как можно скорее выезжать из Украины.

Посол Британии Мелинда Симмонс и основная команда сотрудников посольства продолжат работу в Киеве.

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Темы: Великобритания
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