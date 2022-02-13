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Зеленский обсудил с председателем Евросовета противодействие угрозе РФ и санкции

Светлана КизиловаВоскресенье, 13 февраля 2022, 12:49
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Важный разговор с Шарлем Мишелем. Главные вопросы – совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках Нормандского формата. Привержены дипломатическому урегулированию конфликта. Благодарен ЕС за макрофинансовую поддержку Украины", - написал Зеленский.

Он также отметил важность того, что посольства стран-членов ЕС продолжают работу в Украине.

"Обменялись мнениями с Шарлем Мишелем о встрече советников лидером нормандской четверки в Берлине, будущих дипломатических усилиях и санкциях. Самый враг для нас сегодня – паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать в Украине", – написал Зеленский в Instagram.

Напомним, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что дипломатические представительства Евросоюза продолжают работу в Киеве.

Темы: ЗеленскийРосcияЕС


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