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Украина получила от Литвы ракетные комплексы Stinger

Воскресенье, 13 февраля 2022, 16:10
Украина получила от Литвы ракетные комплексы Stinger
фото с Facebook Резникова

В Украину из Литвы прибыли зенитно-ракетные комплексы Stinger и другое военное снаряжение.

Об этом, как передает "Европейская правда", на своей странице в Facebook написал министр обороны Алексей Резников.

"12-13 февраля в Украину отправлялась военная помощь от Литвы. В Киев прибыли ПЗРК Stinger и другое военное снаряжение" - написал он.

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Резников выразил благодарность правительству Литвы, всему литовскому народу и лично министру национальной обороны Литовской Республики Арвидасу Анушаускасу.

"Украинско-литовские отношения очень тесны и продолжаются многие столетия. Современная история творится также совместно и по-семейному. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга!" – написал Резников.

Министр также выразил уверенность, что военная дипломатия сегодня является одним из ключевых залогов отношений между странами.

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"Благодаря десяткам встреч и телефонным переговорам сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку со стороны партнеров. Продолжение следует" - отметил он.

Напомним, 31 января в Украине начала работу созданная правительством Литвы миссия по оценке потребностей, которая оценит украинские потребности в дополнительной помощи со стороны Литвы и будет координировать оказание помощи на фоне агрессии России.

В ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Эта помощь предоставляется после разрешения правительства США передать третьей стороне оборудование американского производства.

Темы: Литва
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