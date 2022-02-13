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Посольство США эвакуируют из Киева во Львов

Воскресенье, 13 февраля 2022, 16:50
Посольство США эвакуируют из Киева во Львов
здание посольства США в Киеве, фото Getty Images

Оставшиеся в Украине после волны эвакуации дипломатические сотрудники посольства Соединенных штатов Америки переезжают работать во Львов.

Об этом рассказал "Европейской правде" собеседник из дипломатической службы США.

Решение о переезде было принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности; переезд идет прямо сейчас, в воскресенье.

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"Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности", - рассказал представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности. В Соединенных Штатах нет оценки того, когда возобновится работа посольства в Киеве.

"Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и т.д.", - отметил собеседник. Поверенная в делах США Кристина Квин также перебазируется во Львов.

Собеседник подчеркнул, что здание посольства в Киеве, несмотря на это решение, "не останется заброшенным" - там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий. Ранее, в субботу, Госдеп приказал покинуть Киев также дипломатам, не занимающим критически важные должности, они уехали из Украины.

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Также известно, что Канада перенесла посольство из Киева во Львов. Кроме того, ряд стран ЕС призвали граждан безотлагательно покинуть Украину на фоне сообщений о росте угрозы российского нападения. Сообщается, что в Польше готовятся к волне беженцев из Украины.

В то же время, украинские военные эксперты считают крайне маловероятной военную атаку РФ на Киев.

Темы: СШАЛьвов
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