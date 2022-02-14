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Посол Пристайко объяснил свое заявление о членстве Украины в НАТО

Понедельник, 14 февраля 2022, 10:29
Вадим Пристайко. фото посольства Украины в Британии

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко пояснил свои слова в интервью британским СМИ о том, что Украина "могла бы" рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией.

Об этом он сказал в комментарии "Европейской правде".

"Мы сейчас в разных интервью здесь объясняем, что НАТО (курс на НАТО. – Ред.) даже есть в Конституции и никаких изменений сейчас нет, но мы не можем рассчитывать сейчас на НАТО – потому что мы не члены семьи.

Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.п. Что касается НАТО сейчас – мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас", – отметил Вадим Пристайко.

Напомним, на вопрос BBC Radio 5 Live о том, мог ли бы Киев рассмотреть вопрос отказа от вступления в НАТО, посол ответил: "Мы могли бы".

В МИД Украины заявили, что эти слова вырваны из контекста, но добавили, что ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

"В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Безусловно, наилучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс, но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной насущной задачей. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", - подчеркнули в МИД.

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Темы: МИДНАТО


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