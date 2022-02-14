Канцлер Германии: военная агрессия против Украины будет иметь последствия, это я скажу в Москве

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Москву предупредит Кремль о последствиях военной агрессии в Украину.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Суверенитет и территориальная целостность Украины для Германии не могут быть предметом переговоров. Для правительства Германии ясно, что дальнейшая военная агрессия повлечет политические и экономические последствия для России. Это я подчеркну и завтра в Москве", - сказал Шольц.

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Он заявил, что Запад готов продолжать переговоры с Россией по так называемым гарантиям безопасности для деэскалации нынешнего обострения.

"Мы обеспокоены ситуацией на украинско-российской границе. Военные активности РФ для нас необоснованны, нет логических причин для наращивания военного потенциала. Безопасные гарантии являлись центральной темой наших переговоров", - добавил канцлер.

Напомним, министры финансов стран "Группы семи" предупредили, что готовы создать коллективными санкциями масштабные и немедленные последствия для российской экономики в случае дальнейшей военной агрессии против Украины.

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Президент Зеленский заявил, что Украина получает "разную информацию" относительно рисков текущей ситуации и считает необходимым быть готовым к плохим сценариям "в любой день".