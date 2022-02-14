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Глава МИД Италии после Киева поедет в Москву

"Европейская правда"Понедельник, 14 февраля 2022, 18:26
Глава МИД Италии после Киева поедет в Москву
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в среду, 16 февраля, планирует посетить Москву с официальным визитом.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

"Мы полны решимости передать Москве четкие, единые, твердые послания…которые препятствуют любой агрессии или эскалации", — заявил Ди Майо в понедельник.

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Он отметил, что Италия работает "в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами и союзниками, НАТО и ОБСЕ" над прекращением кризиса, который считается самой серьезной угрозой безопасности континента со времен холодной войны.

Ранее стало известно, что Луиджи ди Майо приедет с визитом в Киев 15 февраля.

Ранее в субботу Ди Майо выступил с заявлением, в котором призвал всех граждан Италии, находящихся в Украине, вернуться домой коммерческим путем и отложить все поездки в страну.

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Как известно, в понедельник в Киев с визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц, завтра он посетит Москву.

Темы: ИталияМИДРосcия
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