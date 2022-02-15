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Трамп провел "ободряющий разговор" с кандидатом в президенты Франции Земмуром

Вторник, 15 февраля 2022, 12:20
Трамп провел ободряющий разговор с кандидатом в президенты Франции Земмуром
фото: getty images

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, которого относят к крайнему правому спектру, провел телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, призвавшим французского политика "не поддаваться давлению" на фоне предвыборной кампании.

Об этом рассказал во вторник высокопоставленный представитель предвыборного штаба Земмура, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Разговор состоялся поздно вечером в понедельник и длился около 40 минут, рассказал Гийом Пельтье, вице-председатель движения Земмура "Реконкиста".

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"Дональд Трамп сказал Эрику Земмуру не сдаваться, держаться твердо, сохранять мужество", - отметил Пельтье, добавив, что звонок состоялся "после того, как офис Дональда Трампа положительно отреагировал на наши разные запросы".

Отмечается, что хотя разговор был "сердечным", Трамп на этом этапе не принял решение официально поддержать Земмура.

Как и Трамп, Земмур стремится противопоставлять себя традиционным партиям и французскому политическому истеблишменту, делая ставку на свой статус знаменитости и большое количество подписчиков в социальных сетях.

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Земмур занимает четвертое место в опросах общественного мнения среди всех кандидатов и считается конкурентом лидера ультраправых Марин Ле Пен. Оба политика надеются победить президента Эммануэля Макрона на апрельских выборах.

В своей президентской кампании 2017 года Ле Пен также стремилась продемонстрировать свою близость к Трампу. Она отправилась в штаб-квартиру бывшего президента США на Манхэттене, но незаметно покинула это место, когда ее никто не принял.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется, что экс-президент США Дональд Трамп в ближайшие недели приедет в Будапешт, чтобы активизировать его предвыборную кампанию.

Темы: ТрампФранцияпрезидент
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