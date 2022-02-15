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Литва отправила военных инструкторов в Украину для учений со Stinger

"Европейская правда"Вторник, 15 февраля 2022, 18:10
Военнослужащие ВСУ принимают литовскую вооруженную помощь в Борисполе 13 февраля. Фото: Getty Images

Литва во вторник направила своих военных в Украину для обучения украинских вооруженных сил страны использовать ракетные комплексы Stinger.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет LRT.

По данным Вооруженных сил Литвы, группа солдат дивизиона противовоздушной обороны страны проведет обучение своих коллег в Украине в ближайшие несколько недель.

"Мы полностью поддерживаем и будем поддерживать Украину. Оружие и техника ничто без знаний и умения ими управлять, поэтому вместе с переданными ЗРК малой дальности Stinger мы будем делиться знаниями и опытом", - прокомментировал командующий вооруженными силами Литвы Валдемарас Рупшис.

"Конечно, главное, что мы вместе учимся и перенимаем их опыт – Украина все еще воюет, у них есть новые знания, которые важны для обороны нашей страны", – добавил он.

Ракетные комплексы Stinger были доставлены в Киев в воскресенье на фоне напряженности из-за возможного вторжения России в Украину.

Эта поддержка была оказана после того, как правительство США одобрило передачу оборудования, производимого США, третьей стране.

Темы: ЛитваармиявойнаВооруженные силы


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