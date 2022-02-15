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Британия открывает консульский офис во Львове

Вторник, 15 февраля 2022, 21:37

Британия объявила об открытии во Львове нового офиса, где можно будет получать документы и консульскую поддержку.

Как пишет "Европейская правда", сообщение об этом опубликовал МИД Соединенного Королевства.

"Британия отрывает офис во Львове, который сможет выдавать документы и оказывать консульскую поддержку", – говорится в объявлении.

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Получить услуги можно только по предварительной записи.

МИД Британии дополнительно отмечает, что потенциальная вооруженная агрессия РФ против Украины "серьезно повлияет на способность посольства в Киеве и офиса во Львове оказывать консульскую поддержку" и британцам в случае таких обстоятельств "не стоит ожидать повышенной консульской поддержки или помощи с эвакуацией".

Напомним, 11 февраля Британия, среди ряда стран, призвала своих граждан в Украине немедленно выезжать из-за угрозы вооруженной агрессии России, а также объявила об отзыве инструкторов, обучавших украинских военных.

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Посол Британии Мелинда Симмонс с главной командой остается в Киеве.

США и Канада решили переместить свои посольства во Львов.

Читайте также: Не так, как в Украине: при каких обстоятельствах США эвакуировали свои посольства.

Темы: ЛьвовВеликобритания
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