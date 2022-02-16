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Разведка Эстонии сообщила новые сроки нападения России на Украину

"Европейская правда"Среда, 16 февраля 2022, 13:34

Служба внешней разведки Эстонии опубликовала на своем сайте оценку, согласно которой Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

Как сообщает "Европейская правда", прогноз опубликован на сайте ведомства 15 февраля.

"По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции нужно только политическое решение", - утверждается в опубликованном сообщении.

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Эстонская разведка отмечает, что если Россия выберет войну, то уровень военной угрозы по всей Европе повысится.

Служба считает, что война в Украине не представляет непосредственной военной угрозы Эстонии или НАТО, однако политическое и военное давление России на страны Балтии в долгосрочной перспективе может усилиться, если Россия достигнет дипломатического и/или военного успеха в вопросе Украины.

"Даже если руководство России удастся убедить воздержаться от военной агрессии, Эстония и другие западные страны должны быть готовы к более длительному военному давлению со стороны России - прямые угрозы войны стали неотъемлемой частью внешней политики путинской России за последний год", - говорится в сообщении.

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По данным разведки, осенью 2021 года и зимой 2022 года Россия мобилизовала 150 тысяч человек на границе с Украиной, развернув части и средства из всех своих военных округов, включая Дальний Восток, и всех двенадцати армий. Это самое большое наращивание военной силы России за последние 30 лет.

Кроме трех мотострелковых дивизий, одной воздушно-десантной дивизии и одной бригады морской пехоты, постоянно дислоцированных в регионе, Россия перебросила в регион более 60 мотострелковых и танковых батальонов, около десяти ракетных дивизионов "Искандер" и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов на границу с Украиной.

Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину предположительно 16 февраля.

В Минобороны РФ во вторник заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с обучения в пункты базирования железной дорогой и автомобильным транспортом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, несмотря на заявления Москвы, пока не видит признаков деэскалации со стороны России на украинской границе. По его словам, напротив, похоже, Россия продолжает военное наращивание.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что президент РФ Владимир Путин может продолжать размещение численной группы войск у границы Украины, чтобы иметь рычаг для требований.

Темы: ЭстонияразведкаРосcия
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