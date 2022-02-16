Польша продолжает готовиться к наплыву потенциальных беженцев, несмотря на заявления РФ

Польша продолжает готовиться к наплыву потенциальных беженцев из Украины в случае российского вторжения, несмотря на заявления РФ об отводе части войск.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

"Война может спровоцировать выход из Украины. Должны готовиться к самому худшему" - заявил Моравецкий.

Реклама:

"В ближайшие дни будет создана команда из представителей разных министерств, которые займутся логистикой, инфраструктурой, транспортом, обеспечением здравоохранения и образования, мест в образовательных учреждениях", - сказал польский премьер.

Он пояснил, что на восточных рубежах будет приготовлена ​​целая инфраструктура, но с возможностью перемещения в глубь страны.

"Мы уже долгое время ведем подготовку без всякой огласки, чтобы не поднимать лишних эмоций" - отметил замглавы МВД Польши Мацей Вонсик, который войдет в правительственную команду.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, в Североатлантическом альянсе пока не видят признаков деэскалации со стороны России на украинской границе.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что завершило часть запланированных учений, и ряд военных возвращается на свои базы, но большинство все еще продолжает обучение.