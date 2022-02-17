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Британия планирует покончить с "золотыми визами", привлекающими богатых россиян

"Европейская правда"Четверг, 17 февраля 2022, 10:31

Лондон готовится отменить свой режим так называемых "золотых виз", поскольку действия России в отношении Украины возобновили призывы бороться с "грязными деньгами", попадающими в Великобританию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Инвесторская виза 1-го уровня в прошлом привлекала богатых российских и других международных инвесторов, переселившихся в Великобританию по этой схеме.

Визовая политика стала пересматриваться после того, как отношения Британии с Россией ухудшились после отравления бывшего российского агента Сергея Скрипача в Солсбери в 2018 году.

В 2015 году были усилены правила получения инвесторской визы, согласно которой люди должны показать, что имеют по крайней мере 2 миллиона фунтов стерлингов для инвестирования в Великобританию, и была введена проверка того, как заявители получили свои деньги. С 2019 года заявители также должны иметь подтверждение банковского счета в Великобритании.

Собеседники издания в окружении министра внутренних дел Прити Патель заявили, что она стремится отменить весь режим из-за опасений, что система может быть использована теми, кто отмывает незаконные средства. Правительственные чиновники подтвердили, что разрабатываются планы по отмене виз в течение нескольких недель.

В 2020 году парламентский комитет по разведке и безопасности предупредил, что использование визовой схемы инвесторов в Великобритании было привлекательным для многих россиян.

За 12 месяцев до сентября 2021 года правительство выдало 798 инвесторских виз, 82 из которых были выданы россиянам. За этот же период гражданам Китая было выдано 210 виз.

В 2018 году бывший министр внутренних дел Эмбер Радд попросила чиновников пересмотреть основания, на которых более 700 богатым россиянам было позволено поселиться в Великобритании по этой схеме. После нескольких лет задержки правительство обязалось опубликовать свои выводы до апреля.

Темы: Великобритания


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