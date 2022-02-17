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Глава МИД Британии: Путин может затянуть нынешний кризис на месяцы

"Европейская правда"Четверг, 17 февраля 2022, 11:06
ЛИЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

Глава МИД Британии Лиз Трасс предупредила, что президент РФ Владимир Путин в попытке подорвать единство Запада может затянуть нынешний кризис на недели, если не на месяцы.

Об этом она написала в The Telegraph накануне визита в Украину, сообщает "Европейская правда".

"Пока нет никаких доказательств вывода россиян из приграничных районов вблизи Украины. Наращивание российской армии не имеет признаков замедления" – заявила Трасс.

"Мы не должны питать иллюзий, что Россия в своей наглости может затягивать кризис гораздо дольше, чтобы потратить недели, если не месяцы, на подрыв Украины и бросая вызов западному единству", – подчеркнула она.

По словам министра, на карту поставлено будущее Украины как свободной демократии.

"Мы должны судить о России по ее действиям. Это значит придерживаться того, что они сказали, осуществив всеобъемлющий вывод войск. Сейчас, как никогда, мы должны оставаться бдительными", - заявила Трасс.

Как сообщалось, в США заявили, что за последние дни Россия стянула к границам с Украиной еще около 7000 военных, несмотря на заявления о начале отвода своих сил.

Темы: ПутинВеликобританияРосcияУкраина


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