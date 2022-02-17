Полиция: То, что украинцы стали больше покупать оружие – неправда

Полиция сообщила, что информация о том, что люди в последнее время стали покупать больше оружия, не соответствует действительности.

Источник: заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, которого цитирует пресс-служба полиции

Детали: Фацевич рассказал, что полиция осуществляет тщательный контроль за оборотом оружия, в том числе охотничьего, постоянно проверяет условия его хранения для предупреждения фактов неправомерного использования и обращения.

Прямая речь Фацевича: "Количество лиц, впервые купивших оружие, не увеличилось. Чаще покупают оружие люди, уже имеющие разрешение на его приобретение и хранение".