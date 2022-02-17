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Полиция: То, что украинцы стали больше покупать оружие – неправда

Роман ПетренкоЧетверг, 17 февраля 2022, 17:35
Полиция: То, что украинцы стали больше покупать оружие – неправда
фото: pixabay

Полиция сообщила, что информация о том, что люди в последнее время стали покупать больше оружия, не соответствует действительности.

Источник: заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, которого цитирует пресс-служба полиции

Детали: Фацевич рассказал, что полиция осуществляет тщательный контроль за оборотом оружия, в том числе охотничьего, постоянно проверяет условия его хранения для предупреждения фактов неправомерного использования и обращения.

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Прямая речь Фацевича: "Количество лиц, впервые купивших оружие, не увеличилось. Чаще покупают оружие люди, уже имеющие разрешение на его приобретение и хранение".

Темы: полицияоружие
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