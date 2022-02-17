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Поддержка вступления Украины в НАТО самая высокая с 2014 года – "Рейтинг"

"Европейская правда"Четверг, 17 февраля 2022, 18:05
Поддержка вступления Украины в НАТО самая высокая с 2014 года – Рейтинг
Фото: пресс-служба НАТО

62% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, негативно к этой инициативе относятся 30%.

Таков результат опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 16-17 февраля 2022 года, сообщает "Европейская правда".

За последние два месяца уровень поддержки вступления в Североатлантический союз вырос. В конце 2021 года вступление поддерживали 55-58% опрошенных.

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За историю наблюдений социологической группы "Рейтинг" с 2014 года это самый высокий показатель позитивного восприятия интеграции Украины в НАТО.

Вступление в Евросоюз поддерживают 68%, не поддерживают – 24%.

Группа отмечает, как и в отношении НАТО, уровень поддержки вступления в ЕС за последние два месяца вырос и достиг наивысшего в истории исследований с 2013 года показателя.

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Идея интеграции Украины в западные структуры пользуется большей поддержкой среди респондентов Запада и Центра, меньше – Юга. На Востоке количество сторонников вступления в НАТО меньше, чем количество противников.

В отношении ЕС в восточных регионах наблюдается паритет противников и сторонников.

55% опрошенных считают, что Украина должна выйти из Минских соглашений, если Россия признает так называемые ДНР и ЛНР независимыми государствами.

Темы: социологияопросНАТОЕС
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