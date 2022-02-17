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Лондон упростил визовые правила для родственников выезжающих из Украины британцев

"Европейская правда"Четверг, 17 февраля 2022, 22:23
Лондон упростил визовые правила для родственников выезжающих из Украины британцев
ФОТО: PIXABAY

Великобритания временно смягчает визовые правила для выезжающих из Украины родственников британских граждан, поскольку правительство продолжает призывать их покинуть страну из-за опасений российского вторжения.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Ближайшие родственники граждан Британии, подающие заявление на получение визы через семейный миграционный путь Британии, освобождаются от сбора за заявку, и им не нужно соответствовать требованиям схемы минимального дохода и владения английским языком.

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Смягчение правил распространяется на супругов, гражданских или холостых партнеров, а также детей в возрасте до 18 лет, родители которых не являются британцами.

Решение, официально подтвержденное в четверг, было принято министром внутренних дел Прити Патель в конце прошлой недели после того, как Министерство иностранных дел Британии рекомендовало не ездить в Украину и призвало своих граждан покинуть страну как можно скорее из-за опасений нового российского вторжения.

Министерство внутренних дел также дает приоритет заявлениям на получение паспортов, поданных гражданами Британии в Украине, а чиновники связываются с людьми, имеющими право на получение виз, чтобы ускорить их рассмотрение.

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По оценкам, в Украине проживают до 5000 граждан Британии, многие из которых имеют бизнес или семьи, и, скорее всего, откладывают решение об отъезде на последний момент.

Посол Британии Мелинда Симмонс остается в Киеве с небольшой командой дипломатов, хотя некоторые функции посольства в качестве меры предосторожности переданы во Львов.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что существует очень высокий риск вторжения в течение нескольких дней, а британский премьер Борис Джонсон отметил, что ситуация на границе с Украиной продолжает оставаться очень мрачной после обстрела детского сада в Луганской области.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен возможными попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину.

Темы: Великобритания
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