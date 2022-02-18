Лавров начал говорить с Западом на фене: "Пацан сказал - пацан сделал"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад к диалогу о безопасности "по понятиям", чтобы было так - "пацан сказал - пацан сделал".

Источник: интервью Лаврова пропагандистскому телеканалу RT, которое цитирует ТАСС

Прямая речь: "Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие - "пацан сказал - пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне".

Детали: Лавров заявил, что Москва будет добиваться, чтобы США и НАТО выполняли "принятые на себя обязательства" по безопасности и "данные РФ обещания" в этой связи.

Прямая речь: "Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере, не говоря про устные гарантии, о которых президент России Владимир Путин не раз упоминал, оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет".